نجوم برشلونة يشاركون في استفتاء كتالونيا وسط جدل كبير

برشلونة - (أ ش أ):

شارك عدد من نجوم نادي برشلونة الإسباني بالاستفتاء المقام حاليا بإقليم كتالونيا من أجل الانفصال عن إسبانيا.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الأحد، أن عددا من النجوم شاركوا باستفتاء اليوم؛ حيث قام جيرارد بيكيه بالتصويت لصالح الانفصال.

ونشر بيكيه صورة له وهو يدلي بصوته في الاستفتاء، وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "لقد صوت بالفعل نحن معاً لا يمكننا التوقف للدفاع عن الديمقراطية".

من جانبه، أوضح كارليس بويول نجم برشلونة السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حق التصويت هو ديموقراطية.

كما أبدى تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق استيائه من وقوع إصابات بين المواطنين بعد اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال تشافي - في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر" - إن ما يحدث في كتالونيا غير مقبول في بلد ديمقراطي.. الناس لا يمكنهم التصويت، كل ما عندي من الدعم لهؤلاء الناس الذين يحاولون سلميًا ممارسة حقهم بالتصويت.. تحيا كتالونيا".

يشار إلى أن حكومة كتالونيا نظمت الاستفتاء رغم أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بحظره، وتعهدت الحكومة الإسبانية ببذل كل جهد ممكن لمنع إجراء الاستفتاء.