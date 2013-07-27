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القوى الوطنية الليبية تمهل الحكومة أسبوعاً للكشف عن الجهات المسئولة عن الإغتيالات

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القوى الوطنية الليبية تمهل الحكومة أسبوعاً للكشف عن الجهات المسئولة عن الإغتيالات القوى الوطنية الليبية تمهل الحكومة أسبوعاً للكشف عن الجهات المسئولة عن الإغتيالات

كشف تحالف القوى الوطنية الليبى عن مهلة للحكومة برئاسة د.على زيدان لمدة أسبوع للإعلان عن الجهات التى تقف وراء الاغتيالات التى تطال العديد من الشخصيات الليبية من السياسيين والعسكريين والتى تصاعدت مؤخرا فى ليبيا خصوصا مدينة بنغازى.

وقال بيان للتحالف اليوم إنه إذا لم تقم الليبية بالكشف عن الجهات التى تقف وراء عمليات الاغتيالات، فإن تحالف القوى الوطنية الليبى، سوف يقوم بسحب كتلته الوزارية بالكامل من حكومة د. على زيدان.

وكانت كتلة التحالف بالبرلمان قد أعلنت منذ يومين أن أعضاءها بالمؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" مستمرون فى عملهم باللجان المتخصصة التابعة للمؤتمر بالرغم من تعليق أعمال أعضاء الكتلة فى جلسات المؤتمر الوطنى العام، وأن أمن ليبيا يأتى فى المقام الأول، بوجود جيش وشرطة ليبيين، وأن تحالف القوى الوطنية لن يوافق على وجود أى جهة تمتلك سلاحا خارج نطاق الجيش والشرطة.

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مصر 365

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