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​بالفيديو- نواب "دعم مصر" ينتخبون رئيس وأعضاء المكتب السياسي

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مصراوي Masrawy

- نواب "دعم " ينتخبون رئيس وأعضاء المكتب السياسي

09:19 م الأحد 01 أكتوبر 2017

السويدي

كتبت- مروة شوقي:

عقد ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للائتلاف، والتي جرى خلالها انتخاب رئيس الائتلاف وتشكيل مكتبه السياسي.

وفاز المهندس محمد زكي السويدي، برئاسة ائتلاف دعم مصر بالتزكية، لعدم ترشح أي من النواب أمامه.

وقال السويدي، في كلمته عقب إعلانه رئيسا للائتلاف بالتزكية، إن نواب الائتلاف عملوا بفترة صعبة، كان هدفهم الأول ليس الحصول على مكسب شعبي بقدر ما سعوا لحل مشاكل الشعب، وإتخاذ قرارات على حساب أنفسهم.

وأردف رئيس الائتلاف، أن اللواء الراحل سامح سيف اليزل هو من أدخله العمل السياسي ولن ينسى له هذا الفضل أبدًا.

وأعلنت ألفت كامل، رئيسة اللجنة الثلاثية لانتخابات ائتلاف دعم مصر، حضور 264 نائبًا من أصل 348 للتصويت على انتخابات الائتلاف، مشيرة إلى أن نسبة الحضور قدرت بنحو 75%، واكتمال النصاب القانوني للجمعية العموية للائتلاف.

وبعدها أعلنت اللجنة، أسماء نواب الائتلاف الفائزين بالتزكية، من أعضاء المكتب السياسى، وفي مقدمتهم النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزبين، والنائبة نانسي سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبين.

وفازت أيضًا: "النائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين على المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا، وحصل النائب عبد الهادي القصبي عن المستقلين على أحد مقعدي قطاع وسط الدلتا".

كما فاز النائب معتز السعيد عن المستقلين بالمقعد الأخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب فخري طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبين، وجمال عبد العال عن قطاع جنوب الصعيد، والنائب أحمد أبو كريشة عن قطاع جنوب الصعيد.

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