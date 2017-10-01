السيطرة على حريق بمصنع للنسيج في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للنسيج بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق الحمزاوي، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق في مصنع للنسيج بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، مكون من طابقين، على مساحة ٥٠٠ متر.

انتقلت أجهزة الحماية المدنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء، إلى أن تحققت السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة. ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح.​