​الصيادلة: وزير قطاع الأعمال تعهد بحل مشاكل العاملين بمصانع الأدوية الحكومية

القاهرة- أ ش أ:

بحث نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، مطالب الصيادلة العاملين في شركات الأدوية الحكومية، وذلك في حضور عضو مجلس النقابة الدكتور جورج عطا الله.

وذكر بيان لنقابة الصيادلة، اليوم الأحد، أن من أبرز تلك المطالب تخصيص بدل مخاطر للصيادلة العاملين بالقطاع، والتوصيف الوظيفي للعاملين بالمصانع الحكومية، إضافة إلى تولية قيادات التصنيع في المصنع لصيادلة، والسماح بإجازة للصيادلة الراغبين بعمل دراسات عليا.

ووعد وزير قطاع الأعمال ببحث مطالب الصيادلة والعمل على تنفيذها، كما تم باللقاء بحث سبل التعاون بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية التابعة للقطاع للنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها.

من جانبه، قال الدكتور محيي عبيد، إن الاجتماع ناقش مشاكل الصيادلة العاملين بشركات قطاع الأعمال، إضافة إلى المشكلات التي تواجه مصانع أدوية القطاع والتي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهات لحلها.

وشدد نقيب الصيادلة على دعمه لشركات الأدوية الحكومية للنهوض والمنافسة في سوق الأدوية، وحرصه الشديد على أن تعود هذه الشركات لسابق عهدها وتوفر للمريض أدوية آمنه وبسعر مناسب.