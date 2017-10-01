أسامة نبيه يكشف عن إصابة «كهربا».. وموقفه من المشاركة أمام الكونغو

التحرير

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كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر، أن محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودي لن يتواجد في معسكر الفراعنة لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم.

وقال نبيه لـ "التحرير"، إن كهربا يُعاني من تمزق في العضلة الضامة ويحتاج فترة للعلاج والتعافي من إصابته.

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وتابع بأن اللاعب سيحضر للمعسكر ويخضع للكشف الطبي موضحًا أن الجهاز الفني سيجتمع بعد لقاء الأهلي والنجم لحسم موقفه بضم بدائل لحسام عاشور لاعب الأهلي حال تأكد غيابه أمام الكونغو أو ضم بدائل لكهربا من عدمه، وإن كان الأقرب عدم ضم أي عناصر أخرى.