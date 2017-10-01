​وفدان من بيلاروسيا يبحثان في القاهرة سبل دعم التعاون مع المؤسسات المصرية

القاهرة- أ ش أ:

صرح سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، بأن وفدا من شركة أعمال الصلب البيلاروسية برئاسة فيكتور ستاركوف بحث، خلال زيارته للقاهرة التي انتهت أمس السبت، مع المسئولين في هيئة الرقابة على التصدير والاستيراد التابعة لوزارة التجارة، التعاون الثنائي.

وقال السفير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - إن شركة أعمال الصلب البيلاروسية قدمت عرضا لأنشطتها في اتحادي الغرف التجارية المصرية والصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد عام مقاولي التشييد والبناء، فضلا عن عقد مفاوضات منفصلة مع رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن وفدا آخر من بيلاروسيا يمثل شركتي "جومسلماش" و"بوبرويسكاجروماش" شاركتا في الدورة 30 للمعرض الزراعي "صحاري اكسبو 2017" وتم عقد اجتماعات مع عدد من الشركاء المحتملين المعنيين بالإمدادات والإنتاج المشترك للمعدات الزراعية.

وأفاد بأن ممثلي شركة "جومسلماش" عقدوا مفاوضات مع إدارة شركة "أم أم" وشركة "بلماشينري" للتجارة الدولية حول إمكانية إقامة خط لتجميع حصادات الحبوب البيلاروسية في مصر.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة للنوايا حول إقامة إنتاج مشترك لمعدات "بوبرويسكاجروماش" على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الإنتاج الحربي.