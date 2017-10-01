أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​وفدان من بيلاروسيا يبحثان في القاهرة سبل دعم التعاون مع المؤسسات المصرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​وفدان من بيلاروسيا يبحثان في القاهرة سبل دعم التعاون مع المؤسسات المصرية

08:53 م الأحد 01 أكتوبر 2017

​وفدان من بيلاروسيا يبحثان في القاهرة سبل دعم التعاون مع المؤسسات المصرية

سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف

القاهرة- أ ش أ:

صرح سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، بأن وفدا من شركة أعمال الصلب البيلاروسية برئاسة فيكتور ستاركوف بحث، خلال زيارته للقاهرة التي انتهت أمس السبت، مع المسئولين في هيئة الرقابة على التصدير والاستيراد التابعة لوزارة التجارة، التعاون الثنائي.

وقال السفير - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - إن شركة أعمال الصلب البيلاروسية قدمت عرضا لأنشطتها في اتحادي الغرف التجارية المصرية والصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصرية، واتحاد عام مقاولي التشييد والبناء، فضلا عن عقد مفاوضات منفصلة مع رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن وفدا آخر من بيلاروسيا يمثل شركتي "جومسلماش" و"بوبرويسكاجروماش" شاركتا في الدورة 30 للمعرض الزراعي "صحاري اكسبو 2017" وتم عقد اجتماعات مع عدد من الشركاء المحتملين المعنيين بالإمدادات والإنتاج المشترك للمعدات الزراعية.

وأفاد بأن ممثلي شركة "جومسلماش" عقدوا مفاوضات مع إدارة شركة "أم أم" وشركة "بلماشينري" للتجارة الدولية حول إمكانية إقامة خط لتجميع حصادات الحبوب البيلاروسية في .

وأشار إلى أنه تم التوقيع على مذكرة للنوايا حول إقامة إنتاج مشترك لمعدات "بوبرويسكاجروماش" على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الإنتاج الحربي.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بيلاروسيا: مصر لاعب رئيسي في إرساء الاستقرار بالشرق الأوسط

    أخبار

  • العصار ووزير التنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المصرية

    أخبار

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج

    أخبار

  • رئيس الوزراء: اقتربنا من إنهاء التقرير النصف سنوي لأداء

    أخبار

إعلان

d96a401462.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "