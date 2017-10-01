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محافظ الدقهلية يعلن عن بدء تنفيذ مراسي الأتوبيس النهري الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يعلن عن بدء تنفيذ مراسي الأتوبيس النهري الجديد

08:37 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الأحد، عن طرح أعمال مراسي الأتوبيس النهري الجديد المقرر إنشاؤه بمدينة المنصورة، وذلك تمهيدًا للبدء في التنفيذ، مشيرًا إلى طرح حق استغلال المراسي للشركات المتخصصة خلال الأسبوع المقبل.

إلى ذلك، شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المراسى المقررة في أسرع وقت، مشيدًا بالتعاون والتنسيق التام بين وزارة الري والموارد المائية ومعهد بحوث النقل النهري بالإسكندرية لتنفيذ المشروع.

وفي السياق، أكد المحافظ أن دراسات المشروع أجريت على أعلى مستوى بمعرفه معهد بحوث النقل النهري بالإسكندرية وحماية النيل بوزارة الري والموارد المائية، ووفقًا للمواصفات الفنية والجودة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالمحطات والمراسي الأربعة.

يذكر أن مشروع إنشاء الأتوبيس النهري في المنصورة من المقرر أن يساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري بالمدينة وتيسير حركة التنقل داخلها بين أبناء المحافظة والمترددين عليها.​

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