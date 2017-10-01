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حكومة كتالونيا: عدد مصابي الاشتباكات مع الشرطة يصل إلى 761 شخصًا

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مصراوي Masrawy

حكومة كتالونيا: عدد مصابي الاشتباكات مع الشرطة يصل إلى 761 شخصًا

08:55 م الأحد 01 أكتوبر 2017

حكومة كتالونيا: عدد مصابي الاشتباكات مع الشرطة يصل إلى 761 شخصًا

استفتاء كتالونيا

برشلونة (د ب أ):

أصيب ما إجماليه 761 شخصا في اشتباكات عنيفة مع الشرطة خلال الاستفتاء المتنازع عليه الذي أجرى، اليوم الأحد، على انفصال كتالونيا عن إسبانيا، حسبما ذكرت الإقليمية في كتالونيا .

واقتحمت شرطة مكافحة الشغب المدارس والمباني العامة الأخرى المخصصة للتصويت، وصادرت موادا خاصة بعملية التصويت. واحتل الكتالونيون المباني في محاولة للإبقاء عليها مفتوحة من أجل استمرار عملية التصويت.

وقال رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، خلال مؤتمر صحفي، إن الشرطة ردت على "صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع والمدارس بالهراوات والرصاص المطاطي".

وأضاف: "وحشية الشرطة هذه ستلحق الخزي بالدولة الأسبانية للأبد".

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