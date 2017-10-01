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هنية يبحث مع عباس هاتفيًا ترتيبات وصول الحكومة الفلسطينية لغزة

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مصراوي Masrawy

هنية يبحث مع عباس هاتفيًا ترتيبات وصول الفلسطينية لغزة

08:48 م الأحد 01 أكتوبر 2017

هنية يبحث مع عباس هاتفيًا ترتيبات وصول الحكومة الفلسطينية لغزة

هنية وعباس

غزة - (د ب أ):

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية اتصالا هاتفيا اليوم الأحد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث ترتيبات وصول وفد الحكومة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة غدا.

وذكر بيان صادر عن مكتب هنية أنه استعرض مع عباس "الترتيبات لاستقبال الحكومة في غزة والوقوف على المناخ الإيجابي الواعد الذي يسود الساحة الفلسطينية في هذه الأوقات واستثمارها في استعادة الوحدة الوطنية".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على استمرار الاتصالات لبدء الحوار المباشر في كافة القضايا، كما جرى الترحيب بالوفد المصري وما يعكسه ذلك من دعم مصري عربي للمصالحة وترتيب البيت الفلسطيني".

وكان وفد مصري قد وصل في وقت سابق اليوم إلى قطاع غزة عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال القطاع قادما من الضفة الغربية واجتمع مع هنية.

وجاء التطور الحاصل في ملف المصالحة الفلسطينية بعد إعلان حماس في 17 سبتمبر الماضي عن حل لجنتها الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة الوفاق من استلام الحكم في قطاع غزة وذلك بموجب تفاهمات رعتها .

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