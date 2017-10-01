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مظاهرة في هونج كونج ضد استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين

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مصراوي Masrawy

مظاهرة في هونج كونج ضد استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين

08:43 م الأحد 01 أكتوبر 2017

مظاهرة في هونج كونج ضد استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين

ارشيفية

هونج كونج - (أ ش أ):

تظاهر عدة آلاف من أنصار الديمقراطية في شوارع هونج كونج (التي تتمتع بحكم شبه الذاتي في إطار الصين)، اليوم الأحد، لمطالبة السلطات هناك بضرورة الكف عن استغلال المحاكم في ملاحقة المعارضين.

وذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية، أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب باستقالة وزير العدل في هونج كونج ريمسكي يوين، وتندد بالحكم المطلق، وتدعوا إلى التوقف عن استغلال النظام القضائي في ملاحقة المعارضين.

وتضاربت التقارير بشأن عدد المشاركين في المظاهرة، حيث أفاد المنظمون بأن عددهم يربو على 40 ألف شخص، فيما قدرتهم الشرطة بأربعة آلاف وثلاثمائة شخص فقط.

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مصراوي Masrawy

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