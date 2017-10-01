مظاهرة في هونج كونج ضد استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين
مظاهرة في هونج كونج ضد استغلال القضاء في ملاحقة المعارضين
08:43 م الأحد 01 أكتوبر 2017
ارشيفية
هونج كونج - (أ ش أ):
تظاهر عدة آلاف من أنصار الديمقراطية في شوارع هونج كونج (التي تتمتع بحكم شبه الذاتي في إطار الصين)، اليوم الأحد، لمطالبة السلطات هناك بضرورة الكف عن استغلال المحاكم في ملاحقة المعارضين.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب باستقالة وزير العدل في هونج كونج ريمسكي يوين، وتندد بالحكم المطلق، وتدعوا إلى التوقف عن استغلال النظام القضائي في ملاحقة المعارضين.
وتضاربت التقارير بشأن عدد المشاركين في المظاهرة، حيث أفاد المنظمون بأن عددهم يربو على 40 ألف شخص، فيما قدرتهم الشرطة بأربعة آلاف وثلاثمائة شخص فقط.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصين تبدأ تنفيذ قرار الهويات الحقيقة لمستخدمي الإنترنت
-
تيلرسون في الصين للضغط على كوريا الشمالية
-
تيلرسون في الصين لبحث تهديدات كوريا الشمالية والترتيب لزيارة ترامب
-
تيلرسون يبحث في الصين تهديدات كوريا الشمالية والترتيب لزيارة ترامب
إعلان
إعلان