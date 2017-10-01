وفاة 40 شخصًا جراء حمى الضنك بباكستان

إسلام آباد - (أ ش أ):

لقي ما يقرب من 40 شخصًا مصرعهم جراء تفشي حمى الضنك في مدينة بيشاور الباكستانية.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، اليوم الأحد، أن 1114 شخصًا من مناطق مختلفة من إقليم خيبر باختونخوا أجروا تحاليل طبية حيث تبين إصابة 249 منهم بفيروس حمى الضنك.

وينتقل فيروس حمى "الضنك" إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة"، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتص دم أحد المصابين بالعدوى، وأعراض المرض هي الحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف مثل نزيف الأنف.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حمى "الضنك" يصيب نحو 390 مليون شخص سنويا، ويقتل أكثر من 22 ألف شخص حول العالم سنويا، أغلبهم من الأطفال، ويظهر المرض في المناطق المدارية وتحت المدارية في قارات أمريكا الجنوبية وإفريقيا وآسيا، ومن الممكن أن يهدد المرض 2.5 مليار نسمة.