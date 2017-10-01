إعلان "نظام مكافحة الإرهاب" في داغستان

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت موسكو "نظام مكافحة الإرهاب" في اثنتين من مناطق جمهورية داغستان بشمال القوقاز الروس، حيث يجري البحث عن عدد من المسلحين.

وقال مصدر بمقر عمليات مكافحة الإرهاب - حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية، اليوم الأحد - إنه تم إعلان "نظام مكافحة الإرهاب" في منطقتي بابايورتوفسكي وكيزلارسكي في داغستان بشمال القوقاز؛ بهدف البحث عن عدد من المسلحين وأعوانهم.

يُذكر أن منطقة شمال القوقاز الروسية، التي تضم الشيشان وداغستان وإنجوشيا، تشهد من وقت لآخر هجمات يشنها مسلحون ضد الشرطة والقوات الروسية والمسئولين المحليين.

وتشير الأجهزة الأمنية الروسية إلى وجود حوالي 12 جماعة مسلحة في هذه المنطقة، تضم نحو 300 عنصر يعملون بشكل أساسي في داغستان.