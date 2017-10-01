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الليجا|«أسينسيو» أساسيًا أمام اسبانيول..و«لاعب عربي» للمرة الأولى في تشكيلة «الريال»

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الليجا|«أسينسيو» أساسيًا أمام اسبانيول..و«لاعب عربي» للمرة الأولى في تشكيلة «الريال» الليجا|«أسينسيو» أساسيًا أمام اسبانيول..و«لاعب عربي» للمرة الأولى في تشكيلة «الريال»

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه إسبانيول في الجولة السابعة من الدوري الأسباني.

ودفع زيدان بالمغربي أشرف الحكيمي في الجبهة اليمني للفريق الملكي بعد مرض دانييل كارفخال اللاعب الأساسي في هذا المركز،ويعد صاحب الـ18 عامًا هو اللاعب العربي الأول الذي يظهر في تشكيلة رسمية للميرينجي.

وجاء التشكيل بالكامل عى الشكل التالي..

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: ناتشو، راموس، فاران، أشرف الحكيمي

خط الوسط: كروس، كاسميرو، مودريتش 

خط الهجوم: ايسكو، رونالدو ، اسينسيو

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