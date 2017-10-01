بالصور.. سفير فرنسا: أمن بلادي يبدأ من مصر

الإسكندرية - محمد البدري:

قال السفير الفرنسي بمصر ستيفان روماتيه إن لديه قناعة بأن أمن فرنسا يبدأ من مصر، لافتًا إلى أن البلدين لا يزالان عرضة للعمليات الإرهابية، وأن هذا من شأنه تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف روماتيه، في تصريحات صحفية له على هامش لقاء عقده في القنصلية الفرنسية بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، أن التعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب يدعم أمن فرنسا، وأن هذا التعاون يخضع لضوابط محددة لا يمكن البوح بتفاصيلها.

أشار السفير الفرنسي أيضًا إلى أن سياسية فرنسا تجاه مصر ترتكز على مبدأين؛ أحدهما أن تكون

فرنسا حاضرة بقوة للدفاع عن مصر ضد المخاطر، وثانيهما دعم مصر في تخطي المرحلة والتحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة بعد الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن بلاده ستدعم مصر بكل ما يلزم لضمان نجاحها في معركتها القادمة.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجال الدفاع شهد دفعة ونقلة كبيرة منذ عام ٢٠١٤ وعلى مدار ٥ سنوات، وبرهن على قوة العلاقات العسكرية بين البلدين بزيارة قيادات عسكرية مصرية لفرنسا الأسبوع الماضي لتسلم سفينة حربية جديدة مقرر لها أن تصل الإسكندرية بعد أيام.

وأضاف أن القطعة البحرية الجديدة واحدة من أربع قطع سيتم تصنيع الثلاثة الأخرى منها في الإسكندرية، قائلاً: "هذا سيكون له مردود جيد على الصناعة المصرية، بما سيعزز من شكل العلاقات في الفترة المقبلة".