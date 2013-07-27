المعارضة السودانية: تمديد قرار إيقاف ضخ النفط إيجابى

وصفت القوى السياسية المعارضة بالسودان موافقة الخرطوم على طلب رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، للتوسط بين دولة الجنوب ثامبو امبيكى، بتمديد قرار إيقاف ضخ النفط إلى الثانى والعشرين من أغسطس المقبل بالإيجابى والموفق، مشيرة إلى أنه يمنح رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مهلة ومزيدا من الوقت لتشكيل حكومته الجديدة، وإيجاد معالجة عاجلة للقضايا والملفات بين الدولتين.

وأكدت المعارضة، وفقا لصحيفة (آخر لحظة) الصادرة بالخرطوم اليوم السبت، أن السودان بمثابة الأخ الأكبر للدولة الوليدة، وتقع عليه مسئوليات محددة تجاه الشعب الجنوبى فى المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن قرار التمديد سيبعد شبح العودة للحرب بين الدولتين.