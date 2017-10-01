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بدء تطوير 15 وحدة صحية في أسوان

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مصراوي Masrawy

بدء تطوير 15 وحدة صحية في أسوان

08:17 م الأحد 01 أكتوبر 2017

بدء تطوير 15 وحدة صحية في أسوان

مديرية الصحة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت مديرية الصحة في محافظة أسوان، اليوم الأحد، أعمال تطوير 15 وحدة صحية على مستوى المحافظة، من المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر مقبلة.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في أسوان، وأضاف أن أعمال التطوير تشمل كلاً من رعاية طفل أول بأسوان، ومركز طبي نصر النوبة، والبيجوم بأسوان، وأبو الريش قبلي، ووحدة السلام بأبو سمبل، والبصيلية بحري، والغنيمية، والشبيكة، وبنبان بحري، والحربياب، والقنادلة، والقنان، والشيخ مصطفى، والشهيد صلاح نصر، والحجز بحري.

أضاف وكيل الصحة أيضًا أن هيئة الأبنية التعليمية ستتولى أعمال التطوير، مشيرًا إلى تطوير قسم الحضانات بمستشفى دراو المركزي والذي يشمل 15 حضانة، لتزيد القدرة الاستيعابية بها إلى 36 حضانة، فضلاً عن عمليات تطوير أخرى سيشهدها قسم العناية المركزة، ومركز التدريب، والمغسلة والمطبخ الخاص بالمستشفى.​

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