بالأسماء.. الفائزون بعضوية المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"

كتبت- مروة شوقي وعزة صقر:

أعلنت اللجنة الثلاثية لانتخابات لائتلاف دعم مصر، الأحد، انتهاء فرز الأصوات على عضوية المكتب السياسي للائتلاف بعد إعلان المهندس محمد زكي السويدي رئيسًا بالتزكية.

وفازت النائبتان مايسة عطوة، ومارجريت عازر بمقعدي المرأة في المكتب السياسي، والنائب محمد السلاب على مقعد الشباب.

وفاز من قطاع القاهرة الكبرى بعضوية المكتب السياسي من المستقلين، النائب ثروت بخيت، والنائب محمد علي عبد الحميد، وفاز من قطاع غرب الدلتا سحر طلعت، والنائب هشام عمارة.

وفاز لعضوية المكتب، قطاع شرق الدلتا النائب أشرف محمد حلمي، والنائب عمر مصيلحي، وفي قطاع وسط الدلتا معتز سليمان السعيد، والنائب عبد الهادي القصبي.

وعن شمال الصعيد فاز النائب حسام العمدة، وأعلنت اللجنة الإعادة بين ربيع أبو لطيعة ومحمد الباشا، وعن جنوب الصعيد فاز النائب جمال عبد العال، والنائب أحمد أبو كريشة.

وأما أعضاء المكتب السياسي من الحزبيين، فازت عن مقعد المرأة النائبة نانسي نصير، وعن مقعد الشباب النائب أحمد محمد زيدان، وعن مقعد الشخصيات العامة النائب فخري طايل.

منسقي المحافظات

محافظة القاهرة

أحمد إسماعيل محمد

على عبد الونيس السواح

محمد شعبان عبد العال

محافظة الجيزة

علاء ناجي

محمد إسماعيل

محمد الحسيني

الإسكندرية

سامح عبد المنعم

سمير البطيخي

محمد الكوراني

البحيرة

امل زكريا

يحيى عيساوي

محمود السيد

كفر الشيخ

محمد عبد العليم

مرسي مطروح

أحمد رسلان

الشرقية

خالد علي عراقي

حسين محمد السيد

خالد عبد الرحمن مشهور

الإسماعيلية

عصام سعد منسي

دمياط

محمد أحمد الزيني

بورسعيد

سعاد محمد المصري

السويس

محمد أبو المجد المصري

شمال سيناء

سلامة الرقيعي

جنوب سيناء

سارة صالح

الدقهلية

وحيد قرقر

هشام الحصري

السيد حسن موسى

القليوبية

عادل صلاح عامر

جمال صابر محفوظ

عاطف عبد الحميد ناصر

المنوفية

فايز إبراهيم بركات

سامر محمد التلاوي

الغربية

محمد أحمد زايد

فؤاد حسب الله

الفيوم

كمال عبد الحليم

سيد سلطان

ياسر عبد التواب سلومة

بني سويف

علي علي محمد بدر

مجدي بيومي

المنيا

على الكيال

هانم ابو الوفا

سمير رشاد

اسيوط

محمد علي رشوان

يونس الجاحر

الوادي الجديد

ابتسام ابو رحاب

سوهاج

جابر الطويقي

عادل شهاب الشريف

منال عازر

قنا

عصام عبد الله بركات

حمدي سعد

الأقصر

فيصل عبد الرحمن بدر

أسوان

يوسف عبد الدايم محمد

البحر الأحمر

أحمد محمد أحمد حسن