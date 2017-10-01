استجابة لأولياء أمور.. محافظ بني سويف يأمر بسرعة صيانة مدرسة ابتدائي

بني سويف ـ أحمد كامل:

أمر محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرسة البساتين للتعليم الأساسي، استجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور بالقرية من بعد المسافة التي يقطعها أطفالهم إلى مدرسة الحميات، والتي استقبلت التلاميذ لحين الانتهاء من صيانة مدرسة البساتين.

واستوقف عدد من أولياء الأمور بقرية البساتين المحافظ أثناء جولته بمحطة الصرف الصحي بالقرية، اليوم الأحد، واشتكوا تأخر أعمال الصيانة بمدرسة القرية، وإصدار الإدارة التعليمية قرارًا بنقل تلاميذ المدرسة إلى مدرسة الحميات خارج القرية البعيدة عن منازل الطلاب.

في السياق، تفقد المحافظ محطة صرف البساتين بنظام MBR ومعدلات التشغيل ونجاحها في حل مشكلة الصرف الصحي، التي كانت تعاني منها القرية منذ سنوات.

يشار إلى أن محطة الصرف الصحي بقرية البساتين أنشأت بنظام المعالجة الثلاثية للمياه "MBR" والذي يتميز بجودة المياه المنتجة من المحطة وسرعة إنشائها، وقلة مساحة الأرض المستخدمة في المحطة.​