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إحباط محاولتين لتهريب بضائع أجنبية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولتين لتهريب بضائع أجنبية في بورسعيد

08:08 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إحباط محاولتين لتهريب بضائع أجنبية في بورسعيد

جمارك بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة للمنافذ في جمارك بورسعيد، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات)، محاولتين لتهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة باعتزام المدعو "ع.ف.م"، سائق سيارة نقل موبيليا رقم (5243 ط ع أ) تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، عبر منفذ الشاحنات الجمركي، وبتفتيش السيارة فور وصولها المنفذ تبين وجود كمية من الأجولة المخيشة من لدائن أحجام ومقاسات مختلفة وداخلها ملابس أجنبية مهربة، بوزن إجمالي طن و720 كيلو جرام غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وتم تقدير القيمة بمبلغ 399 ألفًا و40 جنيهًا، وتقدير الرسوم الجمركية بمبلغ 237 ألفًا و828 جنيهًا.

كما تم ضبط المدعو "ع.م.م"، سائق السيارة ربع نقل رقم (7825 د ص ب)، مخبأ داخلها 190 دستة بوكسر أطفال، بإجمالي 2280 قطعة، و15 دستة بنطلون جينز بعدد 180 بنطالاً، و3 دست سويتر أطفال بعدد 36 قطعة مختلفة (صناعة أجنبية) غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وتم تقدير القيمة بمبلغ 30 ألفًا و160 جنيهًا، وتقدير الرسوم الجمركية بمبلغ 17 ألفًا و976 جنيهًا.

اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضران ضبط جمركي برقم 115835 و115827 لسنة 2017، وكذا التحفظ على السيارتين والمضبوطات.​

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