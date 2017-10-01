أكراد العراق يشكلون مجلسا سياسيا عقب الاستفتاء وسط خلافات مع بغداد

القاهرة - (د ب أ):

وافق الزعماء الأكراد العراقيون، اليوم الأحد، على تشكيل مجلس سياسي لمعالجة القضايا المتعلقة بالتصويت الذي أجرى مؤخرا على الانفصال، وأثار غضب الحكومة المركزية في بغداد وجيرانها، وفقا لما ذكرته شبكة رووداو الكردية للأنباء.

وأضاف التقرير أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع برئاسة مسعود بارزانى رئيس الإقليم العراقي الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وتحل الهيئة الجديدة، المجلس القيادي السياسي للأكراد، محل مجلس الاستفتاء الأعلى الذي تولى مسؤولية التصويت على الانفصال في 25 سبتمبر وسط معارضة دولية.

ورفض المشاركون في الاجتماع، الذى عقد في أربيل عاصمة الإقليم، مطلب بغداد بإلغاء نتائج التصويت قائلين إن الأمر غير وارد، بحسب التقرير.

وكانت بغداد فرضت، أمس الجمعة، حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى كردستان شمالي العراق في رد فعل على التصويت.

وقالت بغداد إن الرحلات ستستأنف إذا تولت الحكومة المركزية السيطرة على مطارات كردستان.

وأجرى إقليم كردستان الاستفتاء يوم الاثنين الماضي في تحد للمعارضة الدولية له، وصوت لصالح الانفصال 7ر92% من المشاركين في استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، الذي يعد حلما منذ أمد طويل للعديد من الأكراد العراقيين.

وأثار الاستفتاء أيضا غضب الدول المجاورة للعراق، تركيا وإيران وسورية، التي يساورها القلق من احتمالية أن يشجع الاستفتاء أقلياتهم الكردية على الانفصال.

وأثار هذا الخلاف مخاوف دولية من أن الاستفتاء سيصرف الانتباه عن الحملات العسكرية الجارية ضد مسلحي تنظيم داعش في العراق وسوريا.