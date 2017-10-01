قتلى وجرحى في اشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية في "تعز"

صنعاء - (أ ش أ):

أفادت مصادر ميدانية يمنية بسقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية موزع غربي محافظة تعز، اليوم الأحد.

وأشارت المصادر - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم - إلى تصاعد وتيرة المواجهات بين المتمردين وقوات الشرعية اليمنية في منطقة الهاملي شمال مديرية موزع، وفي مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز.

وكانت طائرات التحالف العربي (بقيادة السعودية) قد شنت - في وقت سابق - قصفا مكثفا على مواقع للمتمردين في المناطق الحدودية بين السعودية واليمن في صعدة وميدي بمحافظة حجة، وفي صرواح بمحافظة مأرب.