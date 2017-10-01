وزير خارجية إيطاليا يعلن وقف إجراءات اعتماد سفير كوريا الشمالية لدى بلاده

روما - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو الفانو أن روما أوقفت إجراءات اعتماد سفير كوريا الشمالية إلى إيطاليا، في أعقاب سلسلة التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونج يانج مؤخرًا.

وقال الفانو - في مقابلة نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مقتطفات منها اليوم الأحد - "إنه يتعين على السفير الكوري الشمالي مغادرة إيطاليا، نريد أن نؤكد على بيونج يانج أن العزلة ستكون أمرًا حتميًا إذا لم تغير نهجها"، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع بيونج يانج من أجل استمرار التواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أعلنت في 3 سبتمبر الماضي أنها نجحت في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخها، إذ تمكنت من تفجير قنبلة هيدروجينية، وأشارت إلى أنها قادرة على تحميل هذه القنبلة على صاروخ باليستي.