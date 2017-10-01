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الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي موالي للحوثيين في تعز

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي موالي للحوثيين في تعز

07:46 م الأحد 01 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي موالي للحوثيين في تعز

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية اليوم الأحد مقتل قيادي موالي لجماعة أنصار الله الحوثية في محافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقال اللواء 35 مدرع في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الرائد حميد الموضعي، وهو قيادي متحوث، قتل بنيران قوات اللواء 35 مدرع في مديرية الصلو جنوب شرق تعز".

وحتى اللحظة لم يصدر الحوثيون أي تصريح حول مقتل القيادي.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز منذ أكثر من عامين ونصف العام ، معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم من جهة ثانية، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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