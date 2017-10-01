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سفير فرنسا: السيسي يزور باريس قريبًا.. وعلاقاتنا الاقتصادية ليست بقوة التعاون السياسي

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مصراوي Masrawy

سفير فرنسا: يزور باريس قريبًا.. وعلاقاتنا الاقتصادية ليست بقوة التعاون السياسي

07:56 م الأحد 01 أكتوبر 2017

سفير فرنسا: السيسي يزور باريس قريبًا.. وعلاقاتنا الاقتصادية ليست بقوة التعاون السياسي

ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة

الإسكندرية - محمد البدري:

كشف ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، عن زيارة مرتقبة يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسابيع المقبلة للقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس.

وأضاف روماتيه، في تصريحات صحفية له على هامش لقاء عقده في القنصلية الفرنسية بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي كان وجه دعوة الرئيس المصري بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلا أن تحديد موعد الزيارة تُرك للجانب المصري.

وأشار إلى أن هدف فرنسا دعم الاستثمار في ، إلا أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا يرقى لمستوى تقاربهم السياسي.

شدد السفير أيضًا على أنه "يجب أن ندفع شركاتنا للاستثمار في مصر بصورة أكبر من ذلك"، لافتًا إلى طلب لإقامة منطقة صناعية فرنسية ترمي في هذا الاتجاه، وأضاف: "أنا متفائل لأن مصر تجاوزت فترة الاضطرابات السياسية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة".

ووجه رومانيه كلمة لشركات بلاده، جاء بها: "أقول للشركات الفرنسية حان وقت الرجوع إلى مصر للتمتع بالمناخ الاقتصادي الحالي، في سوق به ١٠٠ مليون مواطن حسب الإحصاءات الأخيرة".​

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