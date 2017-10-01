محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتين بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

شهد محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، اليوم الأحد، يرافقه مدير الأمن اللواء محمد علي شحاتة، جلسة صلح عرفية بين عائلتي "الأخارسة" و"العيادي" في قرية "الرياح" بمركز ومدينة القنطرة غرب، أنهت خلافات ثأرية امتدت لأشهر بعد مقتل أحد أفراد العيادي في مشاجرة مع أفراد من الأخارسة.

حضر الجلسة اللواء بهاء محمود مساعد مدير الأمن، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد سامي علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وكبار القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجلسة قدمت عائلة أبو عمران الأخرسي الكفن إلى قبيلة العيادي، وتم إعلان الصلح، فيما أشاد المحافظ -في كلمته خلال الصلح- بجهود كل من ساهم في إنهاء هذه الخصومة حقنًا للدماء.​