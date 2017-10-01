مقتل مزارع في اشتباكات ثأرية بقنا
مقتل مزارع في اشتباكات ثأرية بقنا
07:36 م الأحد 01 أكتوبر 2017
ارشيفية
قنا - عبد الرحمن القرشي:
عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بقرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، إثر مقتل مزارع في اشتباكات مسلحة أشعلها صراع ثأري عائلي لخلاف على قطعة أرض.
تلقى مدير أمن قنا، اللواء علاء العياط، إخطارًا من رئيس مباحث أبو تشت، الرائد أحمد عسران، بالواقعة ومقتل "جمعة. م. م"، مزارع - 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري.
فيما أشارت مصادر أمنية إلى تكثيف جهود البحث لضبط مرتكبي الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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