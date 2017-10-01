رئيس «دعم مصر» للمصريين: آسف لتحملكم الفاتورة

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قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه لأول مرة في مصر يوجد ائتلاف سياسي يجمع المستقلين والأحزاب تحت قبة البرلمان.

وأضاف السويدي خلال كلمته التي ألقاها بعد فوزه بمنصبه الجديد: «تحمل كل أعضاء الإئتلاف خطورة كبيرة، وعملوا بأمانة مع الشعب، وهناك فارق بين العمل لتحقيق مكسب شعبى والعمل للمصلحة العامة، فقد أخذنا الملفات الصعبة على عاتقنا، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية، وأخذ نواب الائتلاف قرارات ضرورية على حساب الشعبية، حتى تمر الدولة وتعبر أزماتها».

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وتابع: «آسف للشعب المصري لأنه تحمل الفاتورة معنا، ونعدكم بنعبر المرحلة الصعبة قريبًا، بقرارات اقتصادية وسياسية بها أمانة، هنعدى الفترة الجاية بنجاح».