الدولار يسجل 17.6 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6006 جنيه للشراء و17.7006 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.7898 جنيه للشراء و 20.9150 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.5777 جنيه للشراء و 23.7206 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.1749 جنيه للشراء و18.2857 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 15.6436 جنيه للشراء و15.7381 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6453 جنيه للشراء و2.6604 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6931 جنيه للشراء و4.7200 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.2704 جنيه للشراء و58.6403 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7918 جنيه للشراء و4.8203 جنيه للبيع.