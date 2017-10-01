أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الدولار يسجل 17.6 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

Google+ Print
الدولار يسجل 17.6 جنيه في نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 17.6 جنيه في نهاية تعاملات اليوم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6006 جنيه للشراء و17.7006 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.7898 جنيه للشراء و 20.9150 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.5777 جنيه للشراء و 23.7206 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.1749 جنيه للشراء و18.2857 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 15.6436 جنيه للشراء و15.7381 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6453 جنيه للشراء و2.6604 جنيه للبيع.

شاهد أيضا

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6931 جنيه للشراء و4.7200 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.2704 جنيه للشراء و58.6403 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7918 جنيه للشراء و4.8203 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

نقيب الفلاحين: نستخدم "القش" كأعلاف للمواشي بعد زيادة أسعارها

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء

شعبة الدواجن تتوقع زيادة أسعار الدواجن بنسبة 15% خلال الشتاء