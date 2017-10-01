نائب رئيس البرلمان الأوروبي: "عار على أوروبا" ما يحدث ضد سكان كتالونيا

كتب - عبدالعظيم قنديل:

انتقد نائب رئيس البرلمان الأوروبي ديمتريس بابديمولوس، اليوم الأحد، ما تقوم به السلطات الإسبانية ضد سكان إقليم كتالونيا، حيث وصف بابديمولوس ممارسات رئيس الوزراء الإسباني بـ "القمع السلطوي"، وذلك حسبما أشارت صحيفة "بانجورديا" الإسبانية.

كما قال بابديمولوس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن ما يحدث في إسبانيا هو "عار على أوروبا الديموقراطية".

وكانت الأزمة تفجرت في 6 سبتمبر الماضي بتبني برلمان كتالونيا قانونًا لتنظيم الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية، ومضت حكومة كتالونيا في الأمر، ودعت لتنظيم الاستفتاء، رغم العديد من التحذيرات من السلطات المركزية في مدريد.

كما أمرت محكمة الاستئناف بمدريد على غرار الشرطة الإقليمية والشرطة الوطنية والحرس المدني بغلق مكاتب التصويت، وهو القرار الذي لم تمتثل له السلطة المحلية في كتالونيا.

ومن المعروف أن إقليم "كتالونيا" من أهم المناطق الاقتصادية بالنسبة للمملكة الإسبانية، وثاني أكبر المناطق الإسبانية من حيث عدد السكان بـ 7.5 مليون نسمة، وسادس أكبر منطقة إسبانية من حيث المساحة.