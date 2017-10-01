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قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

07:43 م الأحد 01 أكتوبر 2017

قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش

أبو ظبي - (أ ش أ):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.

وقال قرقاش - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) : "إن خيارات الدوحة تتضاءل، فقطر تعرف ما هو المطلوب للخروج من الأزمة، موضحا أن بلاده تشبعت من رسائل المظلومية والإنكار.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي - في حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) - إلى أن قطر فشلت في نيويورك برغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام ، مضيفا أن مفتاح حل الأزمة هو الثقة السياسية والحكمة لا الإعلام.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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