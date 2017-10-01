أردوغان: أوروبا تحولت إلى مرتع للإرهابيين

انقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم الأحد، إن أوروبا تحولت، اليوم، إلى مرتع يعربد فيه الإرهابيون ويمارسون كافة أنشطتهم ضد الحكومة المنتخبة في تركيا.

جاء ذلك في في كلمة ألقاها اردوغان خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أنّ أنقرة لم تعد بحاجة للاتحاد الأوروبي، وإن كان الاتحاد يريد تحقيق انفراجة في هذا الخصوص، فثمة طريق واحد هو منح تركيا العضوية وشروعه بتوسعة ثقافية واقتصادية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل مسيرتها بشأن العمليات العسكرية العابرة للحدود خطوة بخطوة عبر التعاون مع القوى الأخرى في المنطقة.

وتابع : "الآن نسعى جاهدين لإنشاء منطقة آمنة في محافظة إدلب -شمال غربي سوريا- وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أستانة".

وكرر اردوغان معارضته للاستفتاء الذي أجرته إدارة إقليم كردستان العراق، الإثنين الماضي .

وأوضح أردوغان، أن الدفاع عن حقوق الأكراد في أربيل، لا يعني أبداً تهميش حقوق العرب في الموصل، وحقوق التركمان في كركوك.

يذكر أن تركيا هددت باتخاذ اجراءات سياسة واقتصادية ردًا على الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان العراق، حيث تخشي انقرة ان يفتح شهية اكراد تركيا على المطالبة بنفس الشئ .