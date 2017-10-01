أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل بتعادل إيجابي في البريميرليج (فيديو)

Google+ Print
ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل بتعادل إيجابي في البريميرليج (فيديو) ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل بتعادل إيجابي في البريميرليج (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ليفربول، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول في الدقيقة 29 عن طريق فيليب كوتينيو، من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يخطف نيوكاسل هدف التعادل عن طريق سامارتين ماتو في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

شاهد أيضا

بهذا التعادل رفع فريق ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس بجدول المسابقة، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 10 نقاط في المركز التاسع بجدول المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

أسامة نبيه يجيب.. هل ينضم غالي ومتعب وشيكابالا للمنتخب؟ (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)

مدحت شلبي لعدلي القيعي: شكلك «مش حلو» (فيديو)