ليفربول يتعثر أمام نيوكاسل بتعادل إيجابي في البريميرليج (فيديو)

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ليفربول، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول في الدقيقة 29 عن طريق فيليب كوتينيو، من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يخطف نيوكاسل هدف التعادل عن طريق سامارتين ماتو في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

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بهذا التعادل رفع فريق ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس بجدول المسابقة، بينما أصبح رصيد نيوكاسل 10 نقاط في المركز التاسع بجدول المسابقة.