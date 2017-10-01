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ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية على بالماس في الدوري الأسباني

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ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية على بالماس في الدوري الأسباني ميسي يقود برشلونة للفوز بثلاثية على بالماس في الدوري الأسباني

التحرير

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فاز برشلونة على نظيره لاس بالماس، بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة، ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري الأسباني.

وبادر سيرجيو بوسكيتس بإحراز الهدف الأول للبارسا في الدقيقة الـ48، قبل أن يحرز ليونيل ميسي ثاني الأهداف لبرشلونة فى الدقيقة 69، وعاد اللاعب ذاته وأحرز الهدف الثالث لفريقه والثاني له فى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الـ21 فى المركز الاول، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة الـ6 بالمركز الـ17 بجدول ترتيب الدورى الأسباني.

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