بعد وصول غير الملتحقين بالتعليم لـ28.8%.. "النواب": قانون جديد لمحو الأمية​

كتبت- أسماء يحيي وعزة صقر:

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الهيئة القومية للكبار لمحو الأمية والتعليم المهني في دور الانعقاد الثالث من أجل حل أزمة محو الأمية بعد تقرير مركز الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يشير إلى أن نسبة غير الملتحقين بالتعليم وصلت لـ28.8%.

وأضاف شيحة في تصريحات لمصراوي: "علينا وضع مشروع متكامل لمحو الأمية، تكون نقطة بدايتها القرى والأماكن النائية".

ولفت إلى أن اللجنة تولي اهتمامها بحل مشكلات التعليم بطرق غير تقليدية، في الفترة القادمة.

وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: "أي تشريعات قانونية لمواجهة الأمية لابد أن يكون لها قبول مجتمعي والعقاب سيكون صعب تنفيذه".

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن أن عدد سكان مصر وصل لأكثر من 104 ملايين نسمة لتصبح في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد الأميين "18.4 مليون شخص غالبيتهم في ريف الوجه القبلي، من بينهم 10.6 مليون نسمة من الإناث مقابل 7.4 مليون من الذكور، بينما بلغ عدد غير الملتحقين بالتعليم إلى 28.8 مليون مواطن".