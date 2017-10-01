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إخلاء سبيل ضابط بكفالة 1000 جنيه بتهمة تعاطي الهيروين بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ضابط بكفالة 1000 جنيه بتهمة تعاطي الهيروين بمدينة نصر

07:27 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل ضابط بكفالة 1000 جنيه بتهمة تعاطي الهيروين بمدينة نصر

قسم شرطة أول مدينة نصر

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الأحد، إخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بتعاطي الهيروين، أثناء تقديمه لبلاغ بسرقة سيارته وداخلها سلاحه الميري.

وكشفت التحقيقات كذب رواية الضابط حول طريقة سرقة سيارته أثناء "ركنها" بأحد شوارع مدينة نصر وبداخلها سلاحه الميرى ومبلغ مالي، وتبين من مناقشته عدم اتزان أقواله، حتى اعترف بأن سيارته سُرقت خلال شرائه مخدر الهيروين بغرض التعاطي.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من نقيب شرطة أفاد فيه بسرقة سيارته أثناء ركنها بأحد شوارع مدينة نصر وبداخلها سلاحه الميرى ومبلغ مالي.

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