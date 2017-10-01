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الانتهاء من تنفيذ 40% من محور "عدلي منصور" ببني سويف (صور)

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من تنفيذ 40% من محور "عدلي منصور" ببني سويف (صور)

07:24 م الأحد 01 أكتوبر 2017

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بني سويف ـ أحمد كامل:

أعلنت محافظة بني سويف عن الانتهاء من 40% من نسبة تنفيذ محور المستشار عدلي منصور في مدينة بني سويف، الرابط بين جانبي النيل، والذي بدأ العمل في إنشائه منذ مارس الماضي.

وأضاف بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بديوان عام المحافظة أن المحافظ المهندس شريف حبيب تفقد اليوم سير الأعمال بالمشروع رفقة عدد من التنفيذيين والقائمين على المشروع، حيث استمع لشرح من المهندسين المختصين والمشرفين عن معدلات التنفيذ بقطاعات المحور الثلاثة.

وأوضح المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق في المحافظة، أن المشروع يضم قطاعات ثلاثة؛ الأول منها يتكون من كوبري على النيل، تم الانتهاء من أعمال الخوازيق الخاصة به بالكامل في البر الشرقي، وإنهاء القواعد والأعمدة على الهامات بالكامل، فيما يجرى العمل حاليًا على الشدة المعدنية للسقف، بالإضافة إلى إنشاء خوازيق المجرى المائي.

وأضاف فراج: "يجرى العمل أيضًا بالقطاع الثاني الأوسط، حيث تم تنفيذ 74 خازوقًا من إجمالي 264، علاوة على تنفيذ 7 كمرات، كما بدأت الأعمال المساحية في هذا القطاع منذ الأسبوع الماضي".

أشار مدير عام الطرق والكباري أيضًا إلى أن القطاع الثالث يشمل كوبري على السكة الحديد والإبراهيمية وطريق القاهرة الزراعي، وكوبري على طريق دمو، لافتًا إلى تنفيذ 501 خازوق من إجمالي 604 خوازيق، وأضاف: "تم تنفيذ 10 مخدات لكوبري دمو من إجمالي 10 مخدات، وتنفيذ 9 سملات و10 أعمدة على مخدات، وكذا تنفيذ 31 عامود على خوازيق، فيما يجرى حاليًا العمل بالشدات المعدنية والخشبية لسقف الكوبري على طريق دمو، وتجهيز العمل للحدادة والصب لسقف الكوبري".

يشار إلى أن مشروع المحور أحد أهم المشروعات القومية المعلن عنها، وهو يضم الطرق ويربط جانبي النيل. وقد بدأت أعمال تنفيذه في مارس من العام الجاري.

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