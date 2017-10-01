​وزراء الرياضة والزراعة والآثار يصلون القاهرة بعد مشاركتهم في العيد القومي للوادي الجدي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، قادمين من الوادي الجديد بعد زيارة هناك شهدوا خلالها سباق الهجن المقام بنادي الهجن والفروسية بقرية بغداد بالوادي الجديد، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

شارك في سباق الهجن مجموعة من الشباب من محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، أسوان، سوهاج، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، قنا، الوادى الجديد، مرسي مطروح"، وعلى هامش السباق، قدم مجموعة من الشباب المبدعين مجموعة من الأبيات الشعرية الوطنية، وفقرات فنية متنوعة منها فقرة عن الفلكلور النوبي قدمها أعضاء مركز شباب باريس.

وحضر السباق كل من نيفين جامع رئيس الصندوق الاجتماعى للتنمية، وسالمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى للهجن ونائب رئيس الاتحاد العربي للهجن، ورئيس الاتحاد الرياضي للهجن بدولة الكويت، ومجموعة من أهالي الوادي الجديد.