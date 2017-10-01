الرئيس الأفغاني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في كابول

إسلام آباد - (د ب أ):

التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد، ضمن زيارة يجريها باجوا وسط إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وبحث الجانبان الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية، بحسب بيان صدر عن القصر الرئاسي الأفغاني.

وتأتي هذه الزيارة فيما اتخذت الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا في المنطقة، حيث يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان علنا بأنها تدعم جماعات إرهابية.

وذكر بيان للحكومة الأفغانية أن الجانبين ناقشا "السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتجارة والعلاقات الثنائية".

وهذه هي أول زيارة يقوم بها باجوا إلى الجارة أفغانستان منذ توليه المنصب قبل نحو عام.

ولم تعلن باكستان تفاصيل الزيارة، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن قائد الجيش سيبحث التعاون الأمني وإدارة الحدود مع قادة الجيش الأفغاني.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بإيواء جماعات إرهابية تشن هجمات على الدولة المجاورة.

تأتي الزيارة في أعقاب إعلان ترامب للسياسة الأمريكية الجديدة تجاه جنوب آسيا.

وفي كلمة افتقرت للتفاصيل، وجه ترامب كلمات قاسية لباكستان، واتهمها بإيواء المسلحين الأفغان .

وقال إن الولايات المتحدة ستعزز من وجودها في أفغانستان، وشجع الهند، المنافس الرئيسي لباكستان، للعب دور أكبر في المنطقة.