العثور على سفينة مجهولة بشاطئ السلوم

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كتب - محمد العمدة

قذفت الأمواج سفينة مجهولة على شواطئ مدينة السلوم في محافظة مطروح.

وشهد شاطئ مدينة السلوم حالة هيجان بأمواج البحر المتوسط بسبب التقلبات الجوية التى شهدتها المدينة الأيام الماضية والتي تخللتها عاصفة هوائية وأمطار.

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وتفاجأ أهالى المدينة السلوم صباح اليوم الأحد برسو سفينة مجهولة على شاطئ المدينة دون معرفة مصير طاقمها.

وفي الوقت الذي لم تصدر الجهات التنفيذية أي بيان يوضح حقيقة وضع السفينة المجهولة، رجح بعض الأهالى أنها إحدى سفن الهجرة غير المشروعة المضبوطة في عرض البحر.