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أعضاء مركز شباب بالقليوبية يشكون: سقطنا من حسابات المسؤولين (صور)

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يشهد مركز شباب سنديون في في القليوبيةحالة من الإهمال، فلا يوجد اهتمام بتنمية مركز الشباب أو حتى محاولة تطويره من القائمين عليه، بحسب قول عدد من أعضائه.

قال صلاح حسب الله، أحد أعضاء مركز الشباب  إن مركز «سنديون» يفتقر للأنشطة الرياضية، مضيفا: «لا يوجد مجلس إدارة منذ عام 2013، حتى الآن بسبب تعنت مدير إدارة شباب قليوب» على حد قوله.

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وتابع حسن عبدالعاطي، أحد أهالى قرية سنديون، أن التشوه هو السمة الأساسية لجدران وأسوار مركز الشباب ولم يتم دهانها منذ عدة سنوات بالإضافة إلى عدم نظافة المكان والملعب الكبير دمر تمامًا وأصابته التشققات وأصبح غير صالح للعب.

وناشد عبدالعاطي المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لتطوير المركز ليجدوا المكان المناسب لممارسة هوايتهم المفضلة.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مبنى الإدارة القديم مغلق لحاجته إلى الترميم، لافتا إلى أن حالة المركز حاليا غير مؤثرة على ممارسة الأنشطة وسيتم إدراجه في أقرب خطة. 

وقال محروس في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن إدارة المركز تدير همن مبنى آخر حديث، لافتا إلى أمر  تطوير وتنجيل الملعب الكبير مطروح مركزيا من قبل الوزارة لكن فروق الأسعار وقت التنفيذ تسببت في وقف الأعمال، ولم يتحدد موعد لاستئناف العمل.

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وأردف بأنه تم تعيين لجنة تسيير أعمال لإدارة النشاط بمركز سنديون إلى حين صدور قانون الهيئات الشبابية المعروض على مجلس النواب، وإجراء انتخابات لاختيار مجلس منتخب.

 

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