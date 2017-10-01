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الزمالك: رفض طلب عبد الناصر زيدان وراء مهاجمته لمجلس الإدارة

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الزمالك: رفض طلب عبد الناصر زيدان وراء مهاجمته لمجلس الإدارة الزمالك: رفض طلب عبد الناصر زيدان وراء مهاجمته لمجلس الإدارة

التحرير

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 رفض مجلس إدارة نادي برئاسة طلب عبد الناصر زيدان المذيع في قناة الحدث اليوم بالحصول على العضوية العاملة بالنادي وذلك بناءًا على قرار صادر من لجنة العضويات التي شكلها مجلس الإدارة مسبقًا للبت في طلب الحصول على العضويات والتي أوصت منذ فترة بعدم قبول طلبه بالحصول على العضوية.

وأكد الزمالك عبر موقعه الرسمي أن قرار لجنة العضويات بالزمالك رفض طلب عبد الناصر زيدان بمنحه العضوية جعله في الحلقات الأخيرة من برنامجه يستضيف العديد من الشخصيات التي تهاجم النادي وتسىء لأعضاء مجلس الإدارة وتشوه الإنجازات والطفرات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية في محاوله لضرب استقرار النادي.

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التحرير

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