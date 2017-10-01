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4 محترفين يصلون القاهرة للانضمام لمعسكر لمنتخب

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4 محترفين يصلون القاهرة للانضمام لمعسكر لمنتخب 4 محترفين يصلون القاهرة للانضمام لمعسكر لمنتخب

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب الأول، أن أحمد حجازي لاعب وست بروميش، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، وصلوا إلى القاهرة، اليوم الأحد، للانضمام لمعسكر .

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كان الرباعي المحترف بالدوري السعودي عصام الحضري ومحمد عبدالشافي ومحمود كهربا ومصطفى فتحي، وصلوا أمس السبت، إلى القاهرة، بعد انتهاء مبارياتهم بالدوري السعودي.

ويدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا، غدًا الإثنين، استعدادًا لمباراة الكونغو برازافيل، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

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