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إعادة فتح ميناء بنغازي

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مصراوي Masrawy

إعادة فتح ميناء بنغازي

06:34 م الأحد 01 أكتوبر 2017

إعادة فتح ميناء بنغازي

رئيس حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا عبد الل

(أ ف ب):

أعيد فتح ميناء بنغازي، اليوم الأحد، بعد ثلاث سنوات من توقفه عن النشاط بسبب المعارك التي شهدتها هذه المدينة الكبيرة الواقعة شرق ليبيا والتي كانت مهد الثورة التي ادت الى الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وتوقف النشاط التجاري للميناء في 2014 اثر احتلال مجموعات مسلحة اسلامية المدينة.

وتم طرد هذه المجموعات في يوليو 2017 على يد قوات المشير خليفة حفتر بعد نحو ثلاث سنوات من المعارك.

وتتنازع السلطة حاليا في ليبيا الغارقة في الفوضى وانعدام الامن، سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الامم المتحدة والمستقرة في طرابلس، وحكومة غير معترف بها دوليا في شرق ليبيا على بعد اكثر من الف كلم من العاصمة طرابلس.

وتولى رئيس غير المعترف بها دوليا عبد الله الثني تدشين اعادة فتح ميناء بنغازي، عبر قدومه الى الميناء على متن اول سفينة شحن دخلته.

وقال الثني بالمناسبة ان "افتتاح ميناء بنغازي البحري من خلال دخول هذه الناقلة لتحمل الدواء والغذاء وكافة مقومات الحياة لسكان هذه المدينة يعد أكبر تحد لأولئك الظلاميين الذين كانوا يرسلون إلى هذه المدينة العصية التي صمدت رغم كل التحديات عبر هذا الميناء جرافات الموت المحملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين الارهابيين" مؤكدا ان بنغازي باتت "مدينة للسلام وليس كما يروج لها أنها مدينة حاضنة للإرهاب الذي تقاطر عليها من كل دول العالم".

وبهدف تحفيز النشاط التجاري اعلن المسؤولون عن ميناء بنغازي ان توريد السلع للميناء سيكون مؤقتا معفيا من الرسوم جمركية.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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