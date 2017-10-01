أخبار عاجلة

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب يدعو تيلرسون إلى الكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يدعو تيلرسون إلى الكف عن إهدار الوقت مع

06:34 م الأحد 01 أكتوبر 2017

ترامب يدعو تيلرسون إلى الكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، لكبير الدبلوماسيين في إدارته أن يكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية، بعد يوم واحد من إشارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أن واشنطن على اتصال مباشر مع بيونجيانج.

وكتب ترامب، اليوم الأحد، في تغريدة عبر موقع تويتر:" قلت لريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، إنه يهدر وقته في محاولة للتفاوض مع رجل الصاروخ الصغير"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وكتب ترامب ".. وفر طاقتك يا ريكس، سنفعل ما يجب القيام به!".

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة أمس السبت بأنها على اتصال مباشر مع كوريا الشمالية بشأن تجاربها النووية والصاروخية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قوله للصحفيين في مقر السفارة الأمريكية في بكين: "نسأل، هل تودون التحدث؟، لدينا خطوط اتصالات مع ببيونجيانج".

وأضاف تيلرسون: "لسنا في موقف مظلم . لدينا قناتان أو ثلاث مفتوحة على بيونجيانج".

وردا على سؤال ما إذا كانت الصين ضالعة في التوسط في الاتصالات، تردد أن تيلرسون قال: "بشكل مباشر. لدينا قنواتنا الخاصة".

ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من أمس إن قادة كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامات عن استعدادهم للحديث عن وقف التجارب النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أمس: "إن مسؤولي كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامة على اهتمامهم أو استعدادهم لإجراء محادثات حول نزع الأسلحة النووية".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تقديرات: كوريا الشمالية تمتلك موارد معدنية بقيمة 2.79 تريليون دولار

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • ترامب يهاجم سكان بورتوريكو مع تزايد الانتقادات لبطء أعمال الاغاثة

    أخبار

  • ترامب يهاجم مسئولة في بورتوريكو بعد تصريحها عن "القتل الجماعي" بالجزيرة

    أخبار

إعلان

1d79ee3b4d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين