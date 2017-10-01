ترامب يدعو تيلرسون إلى الكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب، لكبير الدبلوماسيين في إدارته أن يكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية، بعد يوم واحد من إشارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى أن واشنطن على اتصال مباشر مع بيونجيانج.

وكتب ترامب، اليوم الأحد، في تغريدة عبر موقع تويتر:" قلت لريكس تيلرسون، وزير خارجيتنا الرائع، إنه يهدر وقته في محاولة للتفاوض مع رجل الصاروخ الصغير"، في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وكتب ترامب ".. وفر طاقتك يا ريكس، سنفعل ما يجب القيام به!".

واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة أمس السبت بأنها على اتصال مباشر مع كوريا الشمالية بشأن تجاربها النووية والصاروخية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قوله للصحفيين في مقر السفارة الأمريكية في بكين: "نسأل، هل تودون التحدث؟، لدينا خطوط اتصالات مع ببيونجيانج".

وأضاف تيلرسون: "لسنا في موقف مظلم . لدينا قناتان أو ثلاث مفتوحة على بيونجيانج".

وردا على سؤال ما إذا كانت الصين ضالعة في التوسط في الاتصالات، تردد أن تيلرسون قال: "بشكل مباشر. لدينا قنواتنا الخاصة".

ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت لاحق من أمس إن قادة كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامات عن استعدادهم للحديث عن وقف التجارب النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان أمس: "إن مسؤولي كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامة على اهتمامهم أو استعدادهم لإجراء محادثات حول نزع الأسلحة النووية".