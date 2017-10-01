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السيسي يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة

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مصراوي Masrawy

يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة

06:47 م الأحد 01 أكتوبر 2017

السيسي يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة

السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٤٧١ لسنة ٢٠١٧ بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد ( ٩، ١٢، ٢٤ ) من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة، لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠١٧.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

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مصراوي Masrawy

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