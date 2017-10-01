السيسي يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٤٧١ لسنة ٢٠١٧ بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد ( ٩، ١٢، ٢٤ ) من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة، لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠١٧.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.