السيسي يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة
السيسي يفوض وزير الدفاع بشأن التعبئة العامة
06:47 م الأحد 01 أكتوبر 2017
السيسي
القاهرة- أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٤٧١ لسنة ٢٠١٧ بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد ( ٩، ١٢، ٢٤ ) من القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة، لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠١٧.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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