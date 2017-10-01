بالفيديو والصور.. القصة الكاملة لخطوبة بجامعة طنطا انتهت بتحقيق مع العروسين

الغربية - مروة شاهين:

كشف أحد الطلاب المشاركين في حفل خطوبة أقيم داخل جامعة طنطا تفاصيل هذا الحفل التي تطورت إلى إحالة الطالبين صاحبي الواقعة إلى التحقيق بتهمة إهانة الحرم الجامعي واستخدامه في غير المخصص له.

وقال الطالب، الذي رفض ذكر اسمه لمصراوي، إن دوره في الحفل اقتصر على إعداد وتجهيز حديقة كلية الحقوق بالورود والبالونات، مساعدة لزميله الذي أراد مفاجأة طالبة رغب في خطبتها.

وتعليقًا على الحفل الذي شارك به العشرات من الطلاب في غفلة من المسؤولين عن الجامعة، قال الطالب: "زميلي كان يرغب في إعلان خطبته أمام الجميع إلا أنه وخطيبته بالغا في الأمر باحتضان بعضهما أمام الجميع"، لكنه أرجع الامر إلى عفوية مشاعرهما.

وفيما أوضح الطالب أن زملاءه أبدوا استياءهم من تصرف زميليهما داخل الحرم الجامعي، أكد أن إدارة الجامعة لم تعلم عن الأمر إلا بعد انتشار مقطع فيديو وثق للحفل.

من جانبه، استنكر الدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الواقعة بشدة، ووصفها بأنها "تسئ لصورة الحرم الجامعي"، مؤكدًا إحالة الطالبين للتحقيق "حتى يكونا عبرة لمن يعتقد أن مثل هذه الأفعال قد تمر مرور الكرام".

كما شدد رئيس الجامعة على إحالة كل من مدير أمن كلية الحقوق وأخصائي الأمن بالكلية والقائم بعمل رئيس اتحاد الطلاب إلى التحقيق لتقصيرهم في القيام بمهام عملهم وعدم تصديهم لهذه الواقعة.​