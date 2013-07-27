انفجار سيارة بحى الأندلس بطرابلس ومظاهرات بالمدن الليبية ضد الاغتيالات

انفجرت سيارة مفخخة بالعاصمة الليبية طرابلس فى حى الأندلس، فى وقت مبكر من اليوم السبت، أمام منزل نورى المسمارى، الهارب حاليا خارج ليبيا، والذى كان يعمل رئيس مراسم العقيد معمر القذافى وأحد الشخصيات من الدائرة المقربة منه، والذى هرب خارج ليبيا وانشق عن القذافى فى بدايات أحداث الثورة الليبية.

وقال شهود عيان بالمنطقة اليوم، إن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير السيارة عبر إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع " يطلى عليها محليا جلاطينة"، وكانت رأسية أمام منزل نورى المسمارى بمنطقة حى الأندلس.

وجاء التفجير عقب محاولة استغلال لمظاهرة بمنطقة قرقارش بالعاصمة طرابلس تنديدا باغتيال الناشط السياسى عبد السلام المسمارى، وقد اندست عناصر تخريبية داخل تلك المظاهرة وبهدف القيام بأعمال تخريبية وفوضوية، وقامت بإطلاق قذيفة من نوع "سى 5 " بمنطقة السياحية وسقوط قذيفة"أر بيجية" على منزل بمنطقة حى الأندلس أيضا.

وفى سياق آخر، خرجت مظاهرات بطرابلس والعجيلات بنغازى وطبرق والزنتان ضد تيار الأخوان المسلمين. وتم اقتحام مبنى حزب العدالة والبناء(أخوان ليبيا) فى بنغازى، ومظاهرة أخرى خرجت من حى قرجى لميدان الشهداء.

يذكر أن العشرات من سكان مدينة بنغازى قد خرجوا فى مظاهرة استنكار لاغتيال المحامى والناشط الحقوقى عبد السلام المسمارى بوسط المدينة، للتنديد بسلسلة الاغتيالات والتفجيرات المستمرة التى شهدتها.