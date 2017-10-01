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ننشر أسماء الفائزين بالتزكية في عضوية المكتب السياسي لـ"دعم مصر"

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء الفائزين بالتزكية في عضوية المكتب السياسي لـ"دعم "

06:29 م الأحد 01 أكتوبر 2017

المهندس محمد السويدي

كتبت- مروة شوقي:

حصل مصراوي، على أسماء نواب ائتلاف "دعم مصر" الفائزين بالتزكية، من أعضاء المكتب السياسي للائتلاف.

وضمت قائمة النائبين الفائزين، "النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين، والنائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الأحزاب، والنائبة نانسي سمير نصير عن مقعد المرأة من الأحزاب".

وضمت أيضًا: "النائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدي قطاع غرب الدلتا، والنائب هشام عمارة عن المستقلين على المقعد الأخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا، وحصل النائب عبد الهادي القصبي عن المستقلين على أحد مقعدي قطاع وسط الدلتا".

كما فاز النائب معتز السعيد عن المستقلين بالمقعد الأخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا، والنائب فخري طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبين، وجمال عبد العال عن قطاع جنوب الصعيد، والنائب أحمد أبو كريشة عن قطاع جنوب الصعيد.

ويقيم ائتلاف دعم مصر اليوم الأحد، احتفالية ﻹعلان فوز المهندس محمد السويدي بالرئاسة بالتزكية، و6 نواب على مقاعد المكتب السياسي بالتزكية وإجراء الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبين بالتزكية وهذه المقاعد مستحدثة في الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر.

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مصراوي Masrawy

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