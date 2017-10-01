غدًا.. رئيس الوزراء يلقي كلمة بالبرلمان بمناسبة بدء دورة الانعقاد الثالث

القاهرة- أ ش أ:

يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا الإثنين، كلمة بمقر البرلمان بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد الثالث لمجلس النواب والتي تتزامن مع الاحتفالات بذكري نصر أكتوبر المجيد.

ومن المقرر أن تتضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء، عدد من المحاور وإلقاء الضوء على العديد من مشروعات القوانين التى انتهت منها الحكومة والتي سيتم مناقشتها في دورة الانعقاد الثالث بالبرلمان، ودور مجلس النواب في إقرار هذه التشريعات فضلا عن تناوله ما تحقق على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من برنامج عمل الحكومة.

كما تشمل كلمة رئيس مجلس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة بشأن التواصل والتنسيق بشكل مستمر مع نواب البرلمان ومناقشة كافة الأمور التي تهم الرأى العام وتحقيقا لصالح المواطنين، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كافة الوزراء في الحكومة ونواب الشعب.

يذكر أن أجندة الحكومة التشريعية المقرر أن يناقشها البرلمان تشمل عددا من مشروعات القوانين منها "مشروع قانون العمل، ومشروع قانون المنظمات النقابية، ومشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون الشباب، ومشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون المزايدات والمناقصات، ومشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون المحطات النووية، ومشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".